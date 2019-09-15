В Санкт-Петербурге завершился второй период хоккейного матча между СКА и «Йокеритом». Команды ушли на перерыв при счете 2:1 в пользу армейцев.

Все три шайбы были заброшены в ходе второго игрового отрезка. Открыть счёт удалось гостям встречи: на первой минуте периода отличился Петри Контиола. Меньше двух минут потребовалось армейцам, чтобы отыграться: автором забитого гола стал Ярно Коскиранта, ассистентские очки себе в актив записали Александр Дергачев и Давид Рундблад.

На 31-й минуте Наиль Якупов вывел СКА вперед, в роли ассистентов выступили Андрей Кузьменко и Александр Барабанов. Во время второго периода повреждение получил нападающий петербуржцев Илья Каблуков.