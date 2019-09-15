Московский ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась победой армейцев со счётом 2:0.

Команды не смогли открыть счёт в первом тайме, затем долго не забивали и во втором. Первый мяч оказался в воротах Гиорги Шелии лишь на 84-й минуте: отличился полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович. В добавленные к основному времени минуты армейцы удвоили своё преимущество: автором забитого гола стал Хердур Магнуссон, результативную передачу отдал Игорь Дивеев.

Гости могли открыть счёт и раньше: на 66-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Тамбова». К точке подошел нападающий Фёдор Чалов и не смог реализовать возможность.

После победы ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, «Тамбов» идёт на последнем месте.