Российский теннисист Даниил Медведев, поднявшийся на четвертую строчку рейтинга ATP, рассказал об обрушившейся на него славе после успешного сезона.

«Насчёт обрушившейся популярности… Естественно, она обрушилась, нет смысла скрывать или врать, что ничего этого нет», — заявил Медведев на пресс-конференции перед стартом SPb Open. Спортсмен подчеркнул, что главное — оставаться с близкими тем же человеком, каким был раньше.

«Всё равно вы меня видите здесь, вы видите меня таким. Но я другой человек в жизни. Важно оставаться там тем же человеком, каким ты был до этого с семьей», — объяснил теннисист. По мнению Медведева, такой подход поможет и на корте. «Ты будешь знать, что популярность и слава тебя не изменили», — сказал Даниил.

Напомним, сегодня состоялась жеребьевка SPb Open. Даниил Медведев и Карен Хачанов, возглавившие посев, начнут борьбу со второго круга турнира.