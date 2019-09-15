Магнуссон не поможет ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон не поможет команде в матче с «Краснодаром» в десятом туре Российской Премьер-Лиги. Спортсмен получил четвертую желтую карточку в игре с «Тамбовом».

В самом концовке встречи девятого тура арбитр показал Магнуссону предупреждение, из-за которого он будет вынужден пропустить следующий матч чемпионата.

Напомним, ЦСКА обыграл «Тамбов» со счётом 2:0, оба гола были забиты незадолго до финального свистка. Магнуссон записал себе в актив один из мячей. Ещё одно взятие ворот было зафиксировано после точного удара полузащитника ЦСКА Кристиян Бистрович.