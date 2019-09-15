В Санкт-Петербурге завершился хоккейный матч между СКА и «Йокеритом». Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, армейцы одержали победу со счётом 3:2.

Первый период прошел без забитых голов, зато во втором игровом отрезке в воротах оказались три шайбы. Открыть счёт удалось гостям встречи: на первой минуте периода отличился Петри Контиола. Меньше двух минут потребовалось армейцам, чтобы отыграться: автором забитого гола стал Ярно Коскиранта, ассистентские очки себе в актив записали Александр Дергачев и Давид Рундблад.

В третьей двадцатиминутке гости сравняли счёт усилиями Хенрика Хаапалы, но Йори Лехтеря вновь вернул СКА преимущество и установил итоговый счёт встречи. В концовке матча «Йокерит» снял вратаря, но это уже не помогло отыграться.