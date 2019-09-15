В итальянском Бергамо завершился турнир Lombardia Trophy, который входит в категорию Challenger. Последними свои программы представили танцевальные дуэты, победу одержали хозяева соревнований итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

По сумме двух баллов они набрали 202,10 балла. На втором месте расположились канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри/Николай Сёренсен, судьи оценили их выступление на 189,36. Замкнули тройку лидеров украинские спортсмены Александра Назарова и Максим Никитин, их результат — 172,98.

Россияне Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов остановились в шаге от пьедестала и стали четвертыми. Еще один российский дуэт Екатерина Миронова и Евгений Устенко расположился лишь на 13 месте.

Ранее выступление на турнире завершили мужчины-одиночники, самым успешным из россиян оказался Дмитрий Алиев.