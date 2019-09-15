Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, согласился бы он работать в московском «Спартаке».

Прежде всего Семак подчеркнул, что «Спартак» — это не враги, а соперники. Это сложилось традиционно как для «Зенита», так и для ЦСКА. «Пошёл ли бы я к «красно-белым» работать? Думаю, что нет», — сказал тренер, слова которого приводит «Российская газета».

При этом Семак отметил, что общается с несколькими представителями «Спартака», а также пересекался с некоторыми болельщиками красно-белых. По мнению тренера, нужно разделять соперничество на футбольном поле и в жизни.

На данный момент «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 14 очков. «Зенит» возглавляет чемпионат с 20 набранными очками после девяти туров.