Главный тренер СКА Алексей Кудашов оценил игру команды в матче с «Йокеритом», а также ответил на вопрос, когда травмированные игроки смогут вернуться в строй.

«Токранов и Хафизуллин вернутся минимум через две недели. Думаю, что через месяц», — заявил Кудашов, слова которого приводит Sport24.

Тренер также прояснил ситуацию с повреждением Ильи Кудашова, которое было получено прямо во время встречи. «Поначалу были опасения, что у Каблукова что-то серьезное. Но врачи поколдовали над Ильей и боль прошла, будем смотреть дальше», — сказал Кудашов.

По мнению специалиста, игра с «Йокеритом» получилась жесткой и динамичной, напряжение держалось до конца.

Напомним, СКА одержал волевую победу со счётом 3:2, игра проходила в Санкт-Петербурге. Армейцы забросили решающую шайбу на последней минуте матча.