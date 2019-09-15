Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал инцидент с оскорблением арбитра Алексея Матюнина. После матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» Семак на эмоциях назвал судей козлами.

«Не сдержал эмоций, но ничего страшного», — сказал Семак, слова которого приводит «Российская газета». Тренер добавил, что поддерживает эмоциональность в футболе. Что касается своего поступка, Семак признал, что получил заслуженное наказание.

«Я сам два раза позвонил Матюнину. Но не дозвонился — трубку не взяли», — сказал Семак и пояснил, что после этого попросил Александра Егорова передать извинения. Тренер подчеркнул, что высказался не со зла, просто не сдержал эмоций из-за спорных моментов в игре.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея 20 очков после девяти сыгранных матчей.