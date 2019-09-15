Пресс-служба «Зенита» показала, как бразильский новичок Малком восстанавливается после травмы. Футболист провел тренировку на координацию, в рамках которой балансировал на специальном приспособлении с педалями, чеканя при этом теннисный мяч.

Видео с тренировки появилось в официальном аккаунте «Зенита» в «Твиттере».

Ранее генеральный директор «Зенита» и теннисного турнира SPb Open Александр Медведев сообщил, что Малком примет участие в мероприятии на «Газпром-Арене». «Посмотрим, каков он в работе с теннисными мячами. А что за челленджи будут — это пока секрет», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвященной турниру SPb Open.

Отмечается, что участниками мероприятия также должны стать бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Александр Кержаков.