Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская поделилась мнением по поводу конкуренции в российской женской команде.

Бутырская отметила, что Трусова и Щербакова будут претендовать на роли лидеров сборной в том случае, если будут чисто прыгать четверной лутц. При хорошем исполнении прыжки могут гарантировать победу, особенно на этапах Гран-при. Но определяющим стартом будет чемпионат России, подчеркнула экс-спортсменка.

«Загитова? Алина шикарная! У неё очень интересные динамичные программы», — сказала Бутырская, слова которой приводит «Команда России». По ее мнению, Загитова бы выиграла контрольные прокаты, если бы их оценивали судьи.

Также бывшая фигуристка призвала не забывать про Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву, которая усложнила программу, добавив в нее второй тройной аксель.