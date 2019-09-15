Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси встретился со спортивным директором клуба MLS «Интер Майами» Полом МакДонохом по поводу возможного трансфера футболиста.

Как сообщает The Sun, встреча состоялась в субботу, 14 сентября, в Великобритании. В Лондоне стороны обсудили возможность перехода 32-летнего форварда в состав «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм.

В прошлом сезоне аргентинец отыграл 50 матчей за каталонцев, отметился 51 забитым мячом и сделал 22 результативные передачи. «Барселона» одержала победу в чемпионате Испании. В нынешнем сезоне аргентинец не провел ни одной встречи, так как восстанавливается после травмы.

Ранее сообщалось, что Месси имеет право расторгать контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона. Сине-гранатовые, в свою очередь, могут предложить форварду соглашение до конца карьеры.