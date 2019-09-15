«Краснодар» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов» в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Открыть счёт удалось самарцам: на 12-й минуте Александр Соболев отправил мяч в ворота голкипера Матвея Сафонова. На пропущенный мяч «Краснодар» ответил спустя всего четыре минуты: с передачи Сергея Петрова гол забил Магомед Шапи-Сулейманов.

Команды ушли на перерыв при равном счете, но в самом начале второго тайма хозяева вышли вперед. На 48-й минуте отличился Кристофер Ольссон, через девять минут Вандерсон увеличил преимущество «Краснодара». Спустя ещё десять минут Ари довел счет до разгромного, но «Крыльям» удалось отыграть один мяч благодаря назначенному арбитром пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Паул Антон.

Таким образом, «Краснодар» с 20 набранными очками поднялся на первое место турнирной таблицы, с таким же показателем идет «Зенит».