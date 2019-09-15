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  • 22:22,  15 сентября 2019
Теннис
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Медведев объяснил, почему Вавринка отказался от SPb Open

Медведев объяснил, почему Вавринка отказался от SPb Open
Александр Медведев. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Генеральный директор турнира St. Petersburg Open Александр Медведев объяснил, почему в Санкт-Петербурге не выступит швейцарский теннисист Стэн Вавринка, ранее заявленный для участия.

«Несмотря на всё его стремление сыграть у нас, воспаление в ноги, с которым он боролся последние несколько дней, не позволяет ему прилететь. Мы знаем, как Стэн любит этот турнир, как он играл здесь в прошлом году, помним его финал. Но, к сожалению, травмы — бывает так, что с ними ничего не поделать. Стэн сказал, что будет играть у нас в следующем году», — сообщил Медведев на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Напомним, сегодня состоялась жеребьевка SPb Open. Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов, возглавившие посев, начнут борьбу со второго круга турнира. Андрей Рублев узнает своего соперника после завершения квалификации.

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