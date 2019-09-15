Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе команды на матч против «Марселя». Игра будет проходить в Монако на стадионе «Луи II», стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Тренерский штаб «Монако» уже огласил фамилии игроков, которые начнут игру с первых минут. Состав был опубликован в «Твиттере» клуба.

На данный момент «Марсель» располагается на двенадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, имея в своем активе семь очков. «Монако» идет на предпоследнем, 19-м месте, имея всего два очка. Возглавляет Лигу 1 столичный «Пари Сен-Жермен».