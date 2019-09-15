Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу приобретения бразильского полузащитника Малкома.

Семак отметил профессиональные качества Малкома, который даже в выходные продолжает восстановление. «Ждём его на футбольном поле. Это один из самых талантливых игроков своего поколения», — сказал тренер, слова которого приводит «Российская газета».

При этом Семак отметил, что Малком еще очень молод, поэтому ему может понадобиться какое-то время для адаптации. Тем не менее, тренер уверен, что на таком приобретении «Зенит» точно не потерял деньги. «Игроков такого уровня» достаточно сложно заполучить», — сказал Семак.

Напомним, Малком присоединился к «Зениту» этим летом. Он успел дебютировать за «сине-бело-голубых», но затем получил мышечное повреждение.