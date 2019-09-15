Для тех, кто мог что-то пропустить, Nevasport предлагает традиционный дайджест самых главных новостей за день.

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и возглавил таблицу РПЛ

«Краснодар» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в матче девятого тура чемпионата России. Игра завершилась со счётом 4:2. В составе победителей забитыми голами отметились Магомед Шапи-Сулейманов, Кристофер Ольссон, Вандерсон и Паул Антон. Таким образом, «Краснодар» возглавил турнирную таблицу с 20 набранными очками, но такой же показатель имеет и петербургский «Зенит».

Лазукин стал 12-м на Lombardia Trophy

В Бергамо завершился турнир серии Challenger — Lombardia Trophy. В соревновании мужчин-одиночников победу одержал китаец Боян Цзинь, вторым стал россиянин Дмитрий Алиев, третьим — итальянец Маттео Риццо. Российский фигурист Андрей Лазукин стал лишь 12-м. У него не получились обе программы: в короткой Андрей занял десятое место, в произвольной — тринадцатое.

В Петербурге стартовал турнир серии АТР 250 SPb Open

В Санкт-Петербурге стартовал турнир категории ATP 250 St. Petersburg Open. Сегодня состоялась жеребьевка, на которой российские спортсмены узнали своих соперников по турнирной сетке.В основной сетке примут участие минимум четыре россиянина.Четвертая ракетка мира Даниил Медведев и Карен Хачанов начнут турнир со стадии второго круга. Медведев встретится с победителем матча между Томашем Бердыхом и россиянином Евгением Донским, который получил уайлд-кард от организаторов. Хачанов во втором круге сразится с португальцем Жоау Соузой либо со словаком Йозефом Коваликом. Андрей Рублев узнает своего соперника по первому кругу, когда завершатся квалификационные встречи.

СКА одержал волевую победу над «Йокеритом»

СКА и «Йокерит» встретились в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. В первом периоде команды не смогли открыть счёт, во втором СКА уступал одну шайбу. Однако подопечные Алексея Кудашова смогли сравнять счет, а затем выйти вперед. Но «Йокериту» всё же удалось отыграться. Матч был близок к овертайму, но на последней минуте СКА забросил победную шайбу.

Сборная России обыграла Японию на Кубке мира

Сборная России по волейболу обыграла Японию в матче Кубка мира среди женских команд. В напряженном пятисетовом матче подопечные Серджио Бузато одержали победу со счётом 3:2 (25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 15:7). Игра проходила в Иокогаме (Япония) на стадионе «Иокогама Арена». Самым результативным игроком сегодняшней встречи стала россиянка Наталия Гончарова, записавшая себе в актив 31 очко.