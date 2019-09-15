Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал отстранение Анатолия Хованцева с должности старшего тренера мужской сборной России.

«С самого начала было очевидно, что Хованцеву не справиться с двумя очень сложными должностями — старшего тренера мужской команды и главного вообще всей сборной», — заявил Васильев, слова которого приводит «Матч ТВ». Специалист пояснил, что это слишком сложная задача, особенно если раньше человек не занимался административной работой.

По мнению Васильева, Хованцеву следовала заниматься практикой — то есть, работать старшим тренером команды, а не главным, так как раньше он не занимался управленческой деятельностью.

Напомним, место Хованцева занял Сергей Белозеров.