Этап Гран-при Формулы-1 в Сингапуре может не состояться из-за сильного задымления в районе автодрома. Как сообщает PitPass, причина произошедшего кроется в лесных пожарах в Индонезии.

Уровень загрязнения воздуха на сегодняшний день достигает отметки в 100 единиц, по международной классификации это считается «нездоровых». В городских аптеках распроданы уже все медицинские маски.

Прежде чем принять решение по поводу проведения гоночного уикенда, организаторы запросят мнение соответствующих организаций.

Напомним, этап Гран-при в Сингапуре запланирован на 20-22 сентября. Пилотам предстоит преодолеть 61 круг, общая протяженности дистанции составит 308,828 километров. На данный момент в личном зачете лидирует Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», следом идут его напарник Валттери Боттас и Макс Ферстаппен из «Ред Булл».