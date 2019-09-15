Бывшая ученица Этери Тутберидзе Полина Шелепень оценила выступление Евгении Медведевой на первом официальном старте сезона. Россиянка заняла второе место, уступив представительнице Японии Рике Кихире.

«Не думаю, что она будет комплексовать из-за проигрыша Рике Кихире», — сказала Шелепень, слова которой приводит Sports.ru. Экс-фигуристка пояснила, что на данный момент самое главное — показать чистые прокаты. При этом, по мнению Шелепень, Медведева может выступить и лучше, так как на тренировках показывает более качественные прыжки.

«Я жду, когда она выучит четверной сальхов. Верю в это», — сказала бывшая фигуристка и объяснила, что ей интереснее наблюдать за тем, как сложные прыжки разучивают взрослые спортсменки, а не юниорки.

Напомним, ранее Медведева заявила, что намерена пробовать включить четверной сальхов в программы уже в этом сезоне.