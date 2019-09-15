Бывшая ученица Этери Тутберизе Полина Шелепень раскритиковала работу хореографа группы Даниила Глейхенгауза.

По мнению спортсменки, Глейхенгауз поставил хорошие программы взрослым фигуристкам, но не юниоркам. «Когда были открытые прокаты юниоров, я расстроилась. Все четыре фигуристки Тутберидзе мне показались одинаковыми», — заявил Шелепень, слова которой приводит Sports.ru.

Фигуристка выразила мнение, что если выключить музыку, то все четыре девушки катаются одинаково. Напомним, на открытых прокатах выступили Камила Валиева, Майя Хромых, Дарья Усачева и Алена Канышева.

«На юниорских прокатах сильно выделялась Ксения Синицына», — добавила Шелепень.