Полина Шелепень, бывшая ученица группы Этери Туберидзе, выразила недовольство по поводу того, что Елизавета Туктамышева выступила без соревновательного костюма на Lombardia Trophy.

«Этери Георгиевна бы такого не позволила точно», — заявила Шелепень, слова которой приводит Sports.ru. Спортсменка подчеркнула, что в их группе всегда брали на соревнования красивые тренировочные костюмы, чтобы даже на тренировках выглядеть хорошо.

По мнению Шелепень, отсутствие костюма испортило впечатление от выступления Туктамышевой. «Щербакова на этом фоне выглядела более выигрышно», — сказала фигуристка.

Напомним, Щербакова одержала победу на турнире, который стал для неё дебютным на международном взрослом уровне. Туктамышева стала второй.