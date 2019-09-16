На Кубке мира по волейболу в Японии женская сборная России проведет матч против сборной Китая. Игра состоится на стадионе «Иокогама Арена» в Иокогаме.

Начало встречи назначено на 9:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь:

Сборная России начала выступления на Кубке мира с двух побед. В первой игре российские волейболистки обыграли со счетом 3:0 сборную Камеруна, а затем оказались сильнее хозяек турнира — сборной Японии, матч занял четыре партии.

Китайские волейболистки также победили в двух первых турах на Кубке мира: со счетом 3:0 Китай обыграл Южную Корею, а затем и сборную Камеруна.

На данный момент сборная России занимает пятое место в турнирной таблице, имея пять очков. В лидерах идут Китай и США.