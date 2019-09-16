Россия начала матч с Китаем на Кубке мира по волейболу

Женская сборная России по волейболу начала матч против команды Китая на Кубке мира. Игра проходит на стадионе «Иокогама Арена» в Иокогаме, Япония.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

На данный момент сборная России занимает пятое место в турнирной таблице, имея пять очков после двух матчей. В лидерах идут Китай и США.

Сборная России начала выступления на Кубке мира с двух побед. В первой игре российские волейболистки обыграли со счетом 3:0 сборную Камеруна, а затем оказались сильнее хозяек турнира — сборной Японии, матч занял пять партий и завершился со счетом 3:2.