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  • 10:22,  16 сентября 2019
Волейбол
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Россия начала матч с Китаем на Кубке мира по волейболу

Россия начала матч с Китаем на Кубке мира по волейболу
Женская сборная России по волейболу. Фото: инстаграм @kuzyashka31

Женская сборная России по волейболу начала матч против команды Китая на Кубке мира. Игра проходит на стадионе «Иокогама Арена» в Иокогаме, Япония.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

На данный момент сборная России занимает пятое место в турнирной таблице, имея пять очков после двух матчей. В лидерах идут Китай и США.

Сборная России начала выступления на Кубке мира с двух побед. В первой игре российские волейболистки обыграли со счетом 3:0 сборную Камеруна, а затем оказались сильнее хозяек турнира — сборной Японии, матч занял пять партий и завершился со счетом 3:2.

Китайские волейболистки также победили в двух первых турах на Кубке мира: со счетом 3:0 Китай обыграл Южную Корею, а затем с таким же счетом разгромил сборную Камеруна.

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