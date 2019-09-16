Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о том, почему сделал выбор в пользу клуба из Лиги-1, а не перешел в гранд уровня «Челси» или «Ювентуса».

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Головин рассказал, что при переходе думал, что ему будет тяжело сразу идти в такую большую команду, как или «Ювентус», хотя от этих клубов поступали реальные предложения. «Тем более я из России. Если бы я знал английский в идеале или итальянский, конечно, я бы выбрал… Но я еще не был готов к чемпионатам, к культуре, ко всему», — отметил Головин, добавив, что он считает свой выбор правильным.

«Неправильного выбора здесь быть не могло. Нужно было идти в какую-то команду и не оставаться в России, если у тебя есть шанс», — заключил полузащитник.

Напомним, Александр Головин стал игроком «Монако» в 2018 году.