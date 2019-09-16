Головин: Миранчуки могли бы потянуть по уровню «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как он относится к переезду российских футболистов в заграничные чемпионаты.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Головин отметил, что попробовать себя в таком чемпионате, как в Англии, – это сумасшедший опыт. «С другой стороны, ты не будешь играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — сказал спортсмен, добавив, что нападающий ЦСКА Федор Чалов советовался с ним по поводу переезда в Европу.

Про интерес «Монако» к братьям Миранчукам Головин не слышал, однако он заявил, что был бы рад любому русскому футболисту, с которым получится сыграть за границей. «А Миранчуки по уровню спокойно могли бы потянуть. Взять последние игры – они на очень хорошем уровне», — заключил спортсмен.