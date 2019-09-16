Бывший футболист сборной России по футболу Владимир Быстров рассказал о запуске своего видеоблога после работы на телевидении.

В интервью порталу «Известия» Быстров заявил, что после окончания карьеры у него стало много свободного времени, поэтому он решил потратить его на интернет. «Для меня это была далекая тема, теперь вот осваиваю, изучаю. Пока еще сам не понял, в чем фишка», — отметил спортсмен, добавив, что какой-то конечной цели у него нет. «Просто прихожу на съемку и уже там узнаю, кого и что снимаем. Я не люблю ни к чему готовиться. Так что все, что вы видите, — это экспромт», — сказал Быстров.

Гостем мечты Владимир Быстров назвал президента Российской Федерации Владимира Путина, с которым хотел бы поговорить о жизни.

Напомним, помимо ведения видеоблога Владимир Быстров работает экспертом на телеканале «Матч ТВ».