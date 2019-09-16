Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о тех спортсменках, на которых хотела бы равняться в своей карьере.

В интервью порталу РИА Новости Камила Валиева отметила, что после Олимпиады 2014 года в Сочи ей очень нравилась Юлия Липницкая. «Ее вращения, катание меня очень интересовали, и я пыталась делать те же вещи, что и она», — сказала фигуристка.

После Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года у Валиевой появился новый пример для подражания — Алина Загитова. «Захватывало то, с какой легкостью она исполняла свои программы, и как она эффектно прыгает», — сказала спортсменка, добавив, что она начала стараться выступать с таким же спокойствием, легкостью и сосредоточенностью, как и Загитова.

Напомним, на прошлой неделе Камила Валиева выиграла четвертый этап юниорского Гран-при в Челябинске.