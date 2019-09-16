Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, с кем ей хочется посоперничать в текущем сезоне на соревнованиях.

В интервью порталу РИА Новости Валиева заявила, что хотела бы выступить против американки Алисы Лю. «Она прыгает четверной лутц, два тройных акселя. У меня два четверных тулупа. Хочется все-таки узнать, кто сильнее — она или я», — сказала фигуристка, отметив, что она находится в предвкушении встречи.

«Когда мы встретимся в одной разминке, хочу почувствовать, чего же больше испытываю — волнения или интереса этой борьбы», — заключила Валиева. Отметим, что Камила Валиева и Алиса Лю смогут встретиться на финале серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Турине.

Алиса Лю в этом сезоне выиграла этап серии юниорского Гран-при в Лейк-Плэсиде, а Камила Валиева победила на этапе в Куршевеле и Челябинске.