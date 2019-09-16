Японский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю рассказал о том, какие цели ставит перед собой на текущий сезон с точки зрения усложнения программ.

В интервью Olympic Channel после победы на турнире серии Challenger — Autumn Classic International Ханю рассказал, что его мысли совсем не заняты олимпийским циклом и Играх в Пекине 2022 года. «Я не думаю об участии там или победе, cкорее о том, чтобы приземлить четверной аксель», — сказал японец, добавив, что ему хотелось бы чисто исполнить этот прыжок в короткой или произвольной программе.

Попытки приземлить четверной аксель Юдзуру Ханю будет делать уже в текущем сезоне.

На данный момент чистый четверной аксель еще не исполнялся на официальных соревнованиях ни одним фигуристом.