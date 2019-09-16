Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор опубликовал в своем «Твиттере» загадочное сообщение с возможной датой возвращения в ММА.

«Дублин, 14 декабря», — оставил в своем профиле ирландец. Фанаты предполагают, что именно в этот день Макгрегор проведет следующий бой.

Dublin, December 14th. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 16, 2019

Вопросы возникают насчет того, будет ли бой в рамках UFC: турнир промоушена под номером 245 запланирован на 15 декабря и состоится он не в Дублине, а в Лас Вегасе.

Последний на данный момент бой Конора Макгрегора в смешанных единоборствах прошел в октябре 2018 года. Экс-чемпион UFC из Ирландии не смог отобрать пояс у россиянина Хабиба Нурмагомедова, а за потасовку после боя получил шестимесячную дисквалификацию. После проигрыша Макгрегор неоднократно высказывался о реванше.