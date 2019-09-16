Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный поделился мнением о новичке команды Эндрю Альбиси и третьем месте сборной Франции на ЧМ.

По словам Церковного, в «Зените» рады, что в команде появился бронзовый призер чемпионата мира. Он отметил, не менее важен тот факт, что разыгрывающий наконец-то присоединится к команде, потому что до старта сезона осталось всего две недели.

«В силу ряда причин в сборной Эндрю, наверное, даже наполовину не раскрыл свой потенциал. Уверен, что в сезоне увидим совсем другого Альбиси», – сказал Церковный, слова которого приводят «Известия».

Напомним, в матче за третье место чемпионата мира по баскетболу сборная Франции одержала победу над командой Австралии со счетом 67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13). Наибольшую результативность в матче продемонстрировал легкий форвад «Юты Джаз» Джо Инглс, который набрал 17 очков. У французской команды девять очков набрал форвард «Шарлотт» Николя Батюм.