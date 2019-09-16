Шумахер выписан из больницы после экспериментального лечения

Бывший немецкий пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер выписан из парижской больницы.
Об этом сообщает французский журналист Жан-Мишель Декюжи в эфире телеканала BFMTV. По информации источника, Шумахера выписали в ночь с 11 на 12 сентября. Отмечается, что методы лечения спортсмена окружены завесой тайны и были экспериментальными.
«Известно только, что ему делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки, которые должны благоприятно воздействовать на состояние всего его организма, включая мозг», — сказал Декюжи.
Напомним, Шумахер получил серьезные травмы головы в 2013 году, катаясь на горнолыжном курорте. О состоянии здоровья мало что известно. Долгое время врачи боролись за жизнь гонщика, к сентябрю 2014 года его вывели из комы. После трагедии Шумахера не видели на публике ни разу.
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