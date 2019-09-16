Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок не сможет руководить командой в трех предстоящих встречах.

Об этом сообщается в официальном Twitter. Отмечается, что тренер должен пройти дополнительное обследование после перенесенной ранее пневмонии, а руководить красно-белыми в ближайших матчах будет Харийс Витолиньш.

«Спартаку» предстоит сыграть три гостевых матча. 17 сентября — в Астане с «Барысом», 19 сентября — в Магнитогорске с «Металлургом» и 21 сентября — в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

В данный момент московский «Спартак» идет на седьмом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, имея в активе семь очков. Команда Олега Знарка выиграла только два матча из семи — у «Локомотива» со счетом 4:2 и у рижского «Динамо» со счетом 5:1.