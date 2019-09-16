Каррера: Глушаков специально не забил пенальти? Мы никогда не узнаем

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера вспомнил нереализованный Денисом Глушаковым пенальти в ворота «Тосно».

На вопрос, допускает ли Каррера, что Глушаков в матче с «Тосно» специально не реализовал пенальти, итальянец ответил, что об этом мы никогда не узнаем. Он отметил, что знает лишь то, что я никогда не обвинял его за это, потому что пенальти порой не забивали и великие чемпионы. Тренер добавил, что не забить пенальти можно по-разному, а он очень плохо пробил пенальти.

Каррера подчеркнул, что никогда не спрашивал у Глушакова, что случилось.

«Опять же, потому что не верю, что получил бы искренний ответ. Не думаю, что он бы сказал мне всю правду. Бессмысленно было бы задавать подобный вопрос», — сказал Каррера, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Массимо Каррера являлся главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год, с клубом он выиграл чемпионат России сезона-2016/17.