Путин: SPb Open объединяет на своих кортах признанных звёзд мирового тенниса

Президент России Владимир Путин поделился мнением о петербургском теннисном турнире SPb Open.
По словам Путина, которые приводятся в телеграмме на сайте Кремля, отрадно, что турнир уверенно развивается, объединяет на своих кортах как признанных звёзд мирового тенниса, так и молодых спортсменов из разных стран и по праву считается одним из наиболее значимых, ожидаемых событий в международном теннисном календаре.
Напомним, St. Petersburg Open будет проходить на кортах «СИБУР Арены», соревнования стартовали 15 сентября 2019 года и продлятся неделю.
Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов, возглавившие посев, начнут борьбу со второго круга турнира. Андрей Рублев узнает своего соперника после завершения квалификации.
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