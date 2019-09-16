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  • 12:24,  16 сентября 2019
Теннис
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Путин: SPb Open объединяет на своих кортах признанных звёзд мирового тенниса

Путин: SPb Open объединяет на своих кортах признанных звёзд мирового тенниса
Путин на Заседание 68-го конгресса ФИФА Фото: http://www.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поделился мнением о петербургском теннисном турнире SPb Open.

По словам Путина, которые приводятся в телеграмме на сайте Кремля, отрадно, что турнир уверенно развивается, объединяет на своих кортах как признанных звёзд мирового тенниса, так и молодых спортсменов из разных стран и по праву считается одним из наиболее значимых, ожидаемых событий в международном теннисном календаре.

Напомним, St. Petersburg Open будет проходить на кортах «СИБУР Арены», соревнования стартовали 15 сентября 2019 года и продлятся неделю.

Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов, возглавившие посев, начнут борьбу со второго круга турнира. Андрей Рублев узнает своего соперника после завершения квалификации.

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