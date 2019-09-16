Путин: SPb Open объединяет на своих кортах признанных звёзд мирового тенниса

Президент России Владимир Путин поделился мнением о петербургском теннисном турнире SPb Open.

По словам Путина, которые приводятся в телеграмме на сайте Кремля, отрадно, что турнир уверенно развивается, объединяет на своих кортах как признанных звёзд мирового тенниса, так и молодых спортсменов из разных стран и по праву считается одним из наиболее значимых, ожидаемых событий в международном теннисном календаре.