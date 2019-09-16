Петербургский «Зенит» вылетел на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».

Вечером, в 19:30 по московскому времени, сине-бело-голубые проведут пресс-конференцию и тренировку на стадионе «Лиона».

Напомним, «Зенит» и «Лион» сыграет 17 сентября во Франции, на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Встреча будет проходить в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов и начнется в 19:55 по московскому времени. Главным арбитром встречи станет англичанин Майкл Оливер, помогать ему будут соотечественники Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Ведиоассистентами, ответственными за VAR, станут Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана, а резервным арбитром будет Андре Марринер.

В параллельном матче сыграют «Бенфика» и «РБ Лейпциг».

Предыдущий матч «Зенит» выиграл в РПЛ у «Арсенала» со счетом 3:1, «Лион» в Лиге 1 сыграл вничью с «Амьеном» со счетом 2:2.