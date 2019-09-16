Пошла вода горячая! Наконец можно сказать, что сезон в фигурном катании начался: первые соревнования, первые оценки, первые полноценные образы фигуристов. Да, это турниры «серии Б», но споры среди фанатов уже ведутся нешуточные.

Nevasport вспоминает все турниры по фигурному катанию минувшей недели и рассказывает о самом важном.

Юниоры с металлоискателем

Весь спектр медалей собрали российские юниоры на этапе Гран-при в Челябинске. Дома и стены помогают – так, весь пьедестал заняли фигуристы из России в трех видах программы. В танцах – золото и серебро, третье место у представителей Канады.

Камила Валиева уже предвкушает соперничество с Алисой Лю – в Челябинске она вставила в программу два четверных тулупа, один из которых в каскаде. Одиночный квад не удался, однако с каскадом россиянка справляется. Старт за стартом она будет набирать уверенность, а там, глядишь, и финал Гран-при наступит.

Более подробно о результатах четвертого этапа можно прочитать в полном обзоре Nevasport.

Триксель не порок: Lombardia Trophy

Первая битва сезона «квад против трикселей» состоялась: Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева сошлись на льду в Бергамо. Короткую программу за счет техники выиграла подопечная Мишина, а в произвольной уже царствовала ученица Тутберидзе.

С четверным все еще тяжело тягаться, даже если в двух программах стоят три тройных акселя. Проблема Туктамышевой в том, что все эти триксели нужно выполнять безукоризненно, а желательно еще и усложнять программу в целом. На «Ломбардии» Туктамышева с помаркой сделала прыжок в каскаде, да и костюм не подъехал: смазалось все впечатление от выступления. Итого: первая победа Щербаковой на взрослом уровне, первый чистый четверной лутц в копилку рекордов и много пищи для размышлений.

На этом фоне выступление Софьи Самодуровой немного затерялось: действующая чемпионка Европы испытывает проблемы на старте сезона. На второй день Самодурова реабилитировалась за провал в короткой, однако «Роксане» еще работать и работать.

Приехали в Италию проверить себя и мужчины. Выступление Андрея Лазукина в произвольной программе на Lombardia Trophy хочется просто забыть. На Гран-при прокаты такого качества показывать нельзя.

Приятно удивил Дмитрий Алиев: произвольную программу он выиграл, и лишь за счет тотального превосходства Бояна Цзиня в короткой стал вторым. Большое количество стартов должно помочь набрать форму и вычистить программы.

Осенняя классика от Медведевой

Королева компонентов – так теперь можно назвать Евгению Медведеву. На прошлой неделе она полноценно представила обе новых программы на турнире серии Б в Канаде – Autumn Classic International.

Победила Рика Кихира, в короткой программе исполнившая один тройной аксель, а в произвольной два. Но выиграла она у Медведевой совсем немного: 217.43 против 224,16. Все решили компоненты, в сумме за две программы россиянка превзошла соперницу почти на 6 баллов за счет второй оценки. Справедливы ли были эти оценки? У многих любителей фигурного катания есть вопросы.

Костюмы Медведевой обсуждали едва ли не больше, чем ее выступления: в короткой программе спортсменка сделала выбор в пользу комбинезона, а в произвольной предстала перед зрителями в ярком подобии кимоно.

В среду стартует очередной этап юниорского Гран-при, так что передышка совсем небольшая. Мемориал Ондрея Непелы начинается на день позже, там мы увидим полноценные программы Александра Самарина и Михаила Коляды, а также вновь полюбуемся на Дмитрия Алиева. Из девушек в Братиславу заглянут Александра «Дейнерис Таргариен» Трусова, Станислава «Еще одна Роксанна» Константинова и Мария Сотскова — очень даже боеспособный состав.