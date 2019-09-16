Женская сборная России по волейболу проиграла Китаю на Кубке мира в Японии. Счет первого проигранного россиянками матча составил 0:3 (22:25, 16:25, 18:25).

Ранее россиянки победили команды Камеруна (3:0) и Японии (3:2). Китаянки, в 2015 году уже бравшие Кубок мира, же пока не сдали ни одного сета в этом турнире.

18 сентября российские волейболистки сыграют с командой Южной Кореи. Турнир продлится до 29 сентября.

Тем временем мужской состав сборной сражается на чемпионате Европы. На старте были одержаны три победы. Со счетом 3:1 была обыграна команда Турции, затем россияне в четырех партиях победили сборную Белоруссии. В третьей встрече команда Туомаса Саммельвуо победила Северную Македонию со счетом 3:0.