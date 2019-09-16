Медведев по-прежнему 4-й в рейтинге АТР, Рублев вошел в топ-40

Опубликован рейтинг АТР, по итогам которого первые четыре теннисиста квалифицировались на Итоговый турнир.
В первой десятке не произошло изменений — на первом месте располагается испанец Рафаэль Надаль, на втором — серб Новак Джокович, третий — швейцарец Роджер Федерер. Четвертым идет россиянин Даниил Медведев.
На 19-й строчке располагается другой россиянин, Карен Хачанов, а Андрей Рублев занимает 38-ю позицию, поднявшись на две строчки выше.
Напомним, в финальном матче US Open Медведев в пятичасовой борьбе уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Для испанского теннисиста этот US Open стал четвертым победным в карьере. Российский спортсмен после турнира поднялся на четвертую строчку мирового рейтинга АТР. Надаль после финала заявил, что Медведев обязательно выиграет парочку «Больших шлемов».
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