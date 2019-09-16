Медведев по-прежнему 4-й в рейтинге АТР, Рублев вошел в топ-40

Опубликован рейтинг АТР, по итогам которого первые четыре теннисиста квалифицировались на Итоговый турнир.

В первой десятке не произошло изменений — на первом месте располагается испанец Рафаэль Надаль, на втором — серб Новак Джокович, третий — швейцарец Роджер Федерер. Четвертым идет россиянин Даниил Медведев.

На 19-й строчке располагается другой россиянин, Карен Хачанов, а Андрей Рублев занимает 38-ю позицию, поднявшись на две строчки выше.