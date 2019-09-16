Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 12:24,  16 сентября 2019
Теннис
0

Медведев по-прежнему 4-й в рейтинге АТР, Рублев вошел в топ-40

Медведев по-прежнему 4-й в рейтинге АТР, Рублев вошел в топ-40
Даниил Медведев. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Опубликован рейтинг АТР, по итогам которого первые четыре теннисиста квалифицировались на Итоговый турнир.

В первой десятке не произошло изменений — на первом месте располагается испанец Рафаэль Надаль, на втором — серб Новак Джокович, третий — швейцарец Роджер Федерер. Четвертым идет россиянин Даниил Медведев.

На 19-й строчке располагается другой россиянин, Карен Хачанов, а Андрей Рублев занимает 38-ю позицию, поднявшись на две строчки выше.

Напомним, в финальном матче US Open Медведев в пятичасовой борьбе уступил испанцу Рафаэлю Надалю  в пяти сетах со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Для испанского теннисиста этот US Open стал четвертым победным в карьере. Российский спортсмен после турнира поднялся на четвертую строчку мирового рейтинга АТР. Надаль после финала заявил, что Медведев обязательно выиграет парочку «Больших шлемов».

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров