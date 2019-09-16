Российская фигуристка Станислава Константинова отреагировала на заявление болельщика о том, что ей пора завершить спортивную карьеру.

В комментариях к фотографии Константиновой в «Инстаграме» один из подписчиков фигуристки написал ей «Пора на покой». На это резкое заявление Станислава ответила следующим образом: «Почему раньше не написали? Зачем я тут квады учу, шишки набиваю».

Переписку можно увидеть под последним постом фигуристки в «Инстаграме».

На этой неделе Станислава Константинова примет участие в соревнованиях серии Challenger — россиянка представит свои программы на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

Ранее было известно, что одной из целей на сезон доя Станиславы Константиновой станет изучение тройного акселя.