Норвежский экс-биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален высказался о работе в сборной Китая по биатлону.

В интервью NRK Бьорндален рассказал, что работа с командой ведется уже месяц. «На сегодняшний день в сборной нет ничего — начиная от лыж и палок до сервис-команды. Скоро стартует новый сезон, посмотрим, что мы сможем сделать, какой показать результат», — сказал экс-биатлонист.

По словам норвежца, найти правильную команду непросто, поскольку множество квалифицированных специалистов уже занято. «Работать с сервис-бригадой и без неё — это как водить «Феррари» и «Фиат», — отметил Бьорндален, добавив, что в общении со спортсменами также есть проблемы, поскольку все делается через переводчиков.

Напомним, ранее стало известно, что Уле-Эйнар Бьорндален стал главным тренером сборной Китая по биатлону, а его супруга Дарья Домрачева стала тренером женской команды.