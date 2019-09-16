Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер поделился ожиданиями от боя Хабиба Нурмегомедова и Тони Фергюсона.

По словам Сен-Пьера, Тони Фергюсон заслуживает титульный поединок, и это будет интересный бой. Канадец признался, что является фанатом Фергюсона, поэтому будет обязательно смотреть.

«Я не знаю, как пойдет поединок. Все будет зависеть от того, кто именно сумеет навязать свой бой. Грязный бой с коленями и локтями. Тони это любит. А Хабиб любит контролировать соперников в партере. Сложно предсказать», – сказал Сен-Пьер, слова которого приводит Allboxing.ru.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.

Ранее UFC четыре раза пытался организовать поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Также Фергюсон уже поделился ожиданиями от поединка против Хабиба Нурмагомедова.