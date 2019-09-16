Лыжники сборной России Наталья Непряева и Глеб Ретивых одержали победы в спринтерских гонках на Всероссийских соревнованиях в Тюмени. Соревнуются лыжники на лыжероллерах.

В финальном забеге Наталья Непряева, представляющая на соревнованиях Архангельскую область, показала результат в 3:55.03. Второе место у Христины Мацокиной из республики Татарстан, она уступила лидеру 2,66 секунды. Евгения Шаповалова, которая прошла в финал с первым временем, стала лишь третьей: +4,53 секунды от Непряевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лыжные гонки с «НА ЛЫЖИ!» (@nalyzhi) 16 Сен 2019 в 3:10 PDT

Время Ретивых в финальном забеге — 3:37.81, он также с лучшим результатом прошел стадии 1/4 и 1/2 финала. Вторым стал Евгений Белов, его отставание — 0,27 секунды от лидера. Третьим финишную черту пересек Иван Якимушкин, он уступил Ретивых всего полсекунды.