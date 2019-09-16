В бета-версии игры Call of Duty: Modern Warfare Россия переименована в Кастовию.

Такое изменение обнаружили игроки. Изменения коснулись русскоязычной и англоязычной версий игры.

При этом в демонстрациях альфа-версии игры в игре была Россия, а не Кастовия. Ранее Sony решила отменить бета-тест Call of Duty: Modern Warfare в России.

Также сообщалось, что футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2020 от японского разработчика Konami был выпущен 10 сентября 2019 года, а спустя несколько дней пользователи заметили в игре оскорбительный баннер в адрес туринского «Ювентуса».

На одном из баннеров в игре написано JUVEMERDA, что переводится как «Ювентус» — дерьмо». Болельщики туринского клуба недовольны и призывают бойкотировать игру.