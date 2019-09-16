Российская фигуристка Софья Самодурова в своем Instagram опубликовала фотографию в образе из произвольной программы «Мулен Руж».

«Я вернусь», — написала Самодурова под фото.

Вероятно, эти слова относятся к итогам выступления фигуристки на предсезонном турнире Lombardia Trophy в Италии, где Самодурова заняла шестое место, набрав 179,65 балла.

Напомним, российская фигуристка Анна Щербакова победила в соревнованиях женщин на турнире серии Challenger — Lombardia Trophy. Второй стала Елизавета Туктамышева, она включила в программу два тройных акселя, однако допустила ошибку на одном из них. Итоговый результат Туктамышевой — 214,38 балла.

Третье место в соревнованиях заняла кореянка Ю Янг, у нее 200,89 балла.