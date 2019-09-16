Бывший футболист московского «Локомотива» и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от старта железнодорожников в Лиге чемпионов.

По словам Булыкина, соперники у «Локомотива», как всегда, сильные, и речь не только о «Ювентусе» и «Атлетико». Экс-футболист считает, что с «Байером» тоже придется непросто, но шансы есть, и со всеми можно играть. Он отметил, ЦСКА год назад показал, что и «Реал» по силам побеждать, главное — правильно настроиться и верить в то, что невозможное возможно.

«Успешное выступление — это и очки в копилку России, и премиальные клубу. Да и сами футболисты проверят себя на высочайшем уровне и, сыграв ярко, могут попасть на карандаш топ-командам», — сказал Булыкин, слова которого приводит пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Локомотив» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Байером». Матч пройдет 18 сентября в Леверкузене и начнется в 22:00 по московскому времени.