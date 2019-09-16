Омский «Авангард» подписал пробное соглашение с российским нападающим Игорем Макаровым.

Об этом сообщает официальный сайт команды. Отмечается, что хоккеист сможет сыграть в ближайших матчах команды, после чего будет принято решение о возможном подписании с ним полноценного контракта.

Отметим, в 2006 году Макаров был выбран во втором раунде драфта под общим 33-м номером командой «Чикаго Блэкхоукс». Ранее он выступал в составе СКА, «Рокфорд АйсХогс», «Нефтехимика», ЦСКА и «Салавата Юлаева». В прошлом сезоне Макаров в составе московского «Динамо» сыграл 46 встреч в регулярном чемпионате КХЛ, заьросил пять шайб и отдал семь результативных передач. За омичей Макаров будет играть с 71-м номером на спине.

Ранее гендиректор омского клуба Крылов рассказал о селекции «Авангарда» в нынешнее межсезонье. Также стало известно, что российский нападающий Антон Бурдасов может стать хоккеистом омского «Авангарда».