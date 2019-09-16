Австралийский теннисист Ник Кирьос встречается с россиянкой Анной Калинской.

Об этом сообщает Tennis World USA. По информации источника, Кирьос часто комментирует фотографии Калинской в Instagram, а на турнире в Вашингтоне летом этого года австралийца заметили в ее зоне. Россиянка же на том же турнире выполнила несколько подач с руки в стиле Кирьоса и объяснила, что на такой поступок ее вдохновил Кирьос. Кроме того, Кирьос посетил игру Калинской на US Open в парном разряде.

Отметим, Ник Кирьос занимает 27-е место в рейтинге АТР, а 20-летняя Калинская располагается на 113-й строчке в рейтинге WTA. На US Open Калинская в первом круге сенсационно победила американку Слоан Стивенс.

Ранее австралийский спортсмен уже встречался с несколькими теннисистками — с хорваткой Донной Векич и соотечественницей Айлой Томлянович.