Медведев признался, что чувствует себя суперзвездой

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, чувствует ли он себя зведой, и поведал, кто из спортсменов его поздравил.

На вопрос, чувствует ли Медведев себя суперзвездой, игрок честно сказал, что да, чувствует, но старается это от себя отодвинуть, а жена заставляет его хвалить себя, хотя сам Медведев очень самокритичен. Однако Медведев считает, что должен хвалить себя за проделанную работу.

Теннисист рассказал, что получил очень много сообщений от русских спортсменов, которыми сам восхищался раньше.

«Писали, что я красавец, поздравляли с крутым выступлением. Не хочу называть имена. Было много футболистов. Один из них на следующий день даже написал, что вся сборная смотрела мой матч, и на следующий день все ходили сонные. Они выиграли 1:0, а забил Марио Фернандес. Я спрашиваю: «Только он спал?» Мне ответили: «Ну, так он же бразилец!» — сказал Медведев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».